Ondo InsurTech accepte un test marketing avec G4S pour Leakbot au Danemark

(Alliance News) - Ondo InsurTech PLC a déclaré mercredi avoir signé un programme pilote temporaire avec G4S Ltd, afin de tester un modèle commercial potentiel pour Leakbot au Danemark.

Ondo InsurTech est un fournisseur londonien de technologies de prévention des sinistres pour les assureurs habitation. G4S, anciennement cotée au FTSE 250, est une société de services de sécurité et d'installations détenue par l'américain Allied Universal. Au Danemark, G4S fournit des systèmes d'alarme intelligents par l'intermédiaire de son réseau d'alarme et d'intervention d'urgence Shield.

Au cours du programme d'un mois, Ondo vérifiera si G4S peut utiliser la proposition d'installation d'un LeakBot gratuit pour inciter les clients d'un assureur anonyme à accepter une visite d'évaluation de la sécurité à domicile.

Le Leakbot est un détecteur de fuites d'eau intelligent qui repère les fuites cachées avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes.

En cas de succès, la proposition " LeakBot gratuit " sera commercialisée à grande échelle auprès des clients de cet assureur, devenant ainsi un élément clé des activités de croissance de la clientèle de G4S Shield au Danemark.

"Il s'agit d'un test intéressant d'une nouvelle voie vers le marché, avec une opportunité potentielle d'étendre notre portée au Danemark avec l'une des plus grandes compagnies d'assurance danoises par l'intermédiaire de G4S, qui a déjà une présence significative sur le marché danois. Nous sommes impatients de voir les résultats et de poursuivre les conversations avec G4S et l'assureur", a déclaré Craig Foster, directeur général d'Ondo.

Les actions d'Ondo InsurTech se négociaient 5,1 % plus haut à 22,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

