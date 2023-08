(Alliance News) - Ondo InsurTech PLC a déclaré mercredi avoir conclu un accord avec Southern Water pour introduire LeakBot et "promouvoir l'efficacité de l'eau" dans leur région.

La société londonienne de technologie de prévention des sinistres pour les assureurs habitation a déclaré que Southern Water était la deuxième compagnie d'eau à introduire LeakBot.

Southern Water fournit de l'eau à plus de 2,5 millions de foyers, a ajouté Ondo InsurTech.

Le LeakBot est une technologie de prévention des sinistres à installer soi-même, qui se connecte au réseau sans fil d'une maison et alerte les clients s'il détecte une fuite.

Southern Water mènera un premier projet pilote dans les mois à venir et introduira LeakBot auprès de plus de 1 000 clients dans sa région, a déclaré Ondo InsurTech, dans le but d'obtenir des résultats similaires en matière de réduction de la consommation d'eau à ceux de l'essai mené par Portsmouth Water plus tôt dans l'année.

Selon Ondo InsurTech, LeakBot a permis de réduire de 60 % les fuites d'eau dans la zone de Portsmouth Water. On estime que cela équivaut à 24 litres par jour, soit 67 % de l'objectif de 36 litres par jour fixé par l'autorité britannique de régulation de l'eau, Ofwat.

Sur la base des conclusions de Portsmouth Water, si LeakBot était déployé auprès des clients de Southern Water, Ondo InsurTech affirme que 83 mégalitres d'eau par jour pourraient être économisés, soit "l'équivalent de 32 piscines olympiques".

Tim McMahon, directeur général de Southern Water, a déclaré : "Il n'y a jamais eu de problème aussi urgent que celui de l'eau : "Il n'y a jamais eu de moment plus urgent pour économiser chaque goutte d'eau. Le Sud-Est est officiellement en situation de stress hydrique. Le changement climatique, qui provoque des étés plus chauds et moins de précipitations, et la croissance démographique signifient que nous avons plus de gens et moins d'eau à distribuer. Nous devons donc agir pour réduire le gaspillage de l'eau.

"Nous travaillons avec nos clients pour réduire la consommation d'eau et nous explorons de nouvelles technologies pour nous aider à trouver et à réparer plus rapidement les fuites dans notre réseau. Nous avons été impressionnés par les résultats de l'activité de LeakBot et nous sommes impatients de voir l'impact que cette technologie pourrait avoir sur la réduction des fuites et l'amélioration de l'engagement dans la région de Southern Water."

Craig Foster, directeur général d'Ondo InsurTech, a ajouté : "Nous sommes de plus en plus enthousiastes à l'idée de travailler avec les compagnies des eaux pour réduire le gaspillage d'eau dû aux fuites. En combinant les analyses de rentabilité pour les compagnies d'eau et les assureurs, nous disposons d'une proposition qui pourrait s'étendre rapidement et apporter un réel avantage aux deux secteurs et à leurs clients.

"Pour nous rapprocher de cette opportunité à grande échelle, nous sommes impatients de travailler avec Southern Water sur notre deuxième projet pilote dans le secteur de l'eau.

Mardi, Ondo InsurTech a accepté de s'associer à Pure Insurance pour la distribution de LeakBot. Elle a déclaré que Pure pilotera un programme de distribution du système LeakBot d'Ondo à certains de ses membres dans des États américains sélectionnés. Pure Insurance est un assureur américain axé sur les "familles fortunées", qui offre une couverture personnalisable pour les biens de grande valeur, tels que les maisons, les automobiles, les bijoux et les œuvres d'art.

Les actions d'Ondo InsurTech étaient en baisse de 0,1 % à 35,95 pence chacune à Londres mercredi à la mi-journée.

