Ondo InsurTech salue une réduction de 60 % des fuites lors d'un essai avec Portsmouth Water

(Alliance News) - Ondo InsurTech PLC a déclaré mardi que les résultats du projet pilote LeakBot de Portsmouth Water ont montré une réduction de 60 % du nombre de fuites, appelant à 100 millions de livres sterling pour installer la technologie dans tout le Royaume-Uni.

Ondo InsurTech est une société londonienne spécialisée dans les technologies de prévention des sinistres pour les assureurs habitation, qui s'est associée à Portsmouth Water pour l'essai.

Dans le cadre de l'essai, 24 % des maisons qui ont installé un LeakBot avaient une fuite préexistante, a déclaré Ondo InsurTech, et les données du projet pilote montrent une réduction de 60 % du nombre de fuites après six mois.

Ondo InsurTech a déclaré que cela équivaut à atteindre la majorité de l'objectif à long terme de l'Ofwat, l'autorité britannique de régulation de l'eau, selon lequel les compagnies d'eau doivent réduire la consommation des ménages de 36 litres par jour.

Les données de LeakBot suggèrent que les fuites à l'échelle nationale sont encore plus importantes, a déclaré Ondo InsurTech, avec 30 % des maisons ayant une fuite préexistante - ce qui équivaut à un gaspillage d'environ 40 litres par jour pour une maison moyenne.

À la suite de cet essai réussi, Ondo InsurTech a déclaré que Portsmouth Water envisageait un déploiement plus large pour réduire la consommation à domicile.

Ofwat a créé un fonds d'innovation pouvant atteindre 100 millions de livres sterling afin d'encourager les solutions susceptibles de favoriser l'utilisation rationnelle de l'eau en Angleterre et au Pays de Galles à partir de 2024, a déclaré Ondo InsurTech.

Elle a ajouté que les résultats indiquaient que 100 millions de livres sterling pourraient suffire pour installer LeakBot dans plus de 3,0 millions de foyers britanniques et réaliser une économie d'eau continue allant jusqu'à 100 mégalitres par jour.

"C'est assez d'eau pour remplir 38 piscines olympiques chaque jour et aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'efficacité de l'eau dans les années à venir", a déclaré l'entreprise.

Bob Taylor, directeur général de Portsmouth Water, a ajouté : "L'essai a été un grand succès, avec des niveaux élevés d'engagement de la part des clients dès le premier jour. Nous avons été agréablement surpris de voir que LeakBot pouvait réduire les fuites de 60 % en seulement six mois et qu'il était possible de réduire davantage la consommation grâce aux alertes de LeakBot en cas d'utilisation élevée."

Les actions d'Ondo InsurTech étaient en hausse de 4,6 % à 23,33 pence chacune à Londres mardi après-midi.

