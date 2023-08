Ondo InsurTech Plc est une société de technologie de l'assurance basée au Royaume-Uni. L'entreprise propose aux assureurs habitation une formation durable sur les risques. La Société propose LeakBot, qui est un système InsurTech breveté qui résout le problème pour les assureurs habitation. LeakBot est une solution d'atténuation des sinistres liés à l'eau de bout en bout, échappant à l'Internet des objets (IoT). LeakBot fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, surveillant la maison pour détecter les fuites et les éclatements cachés, et des alertes instantanées sont envoyées aux smartphones des clients en cas de problème. Sa technologie brevetée Thermi-Q mesure avec précision les températures de l'air et de l'eau dans la maison. La société fournit également l'application LeakBot, qui permet aux clients de recevoir des alertes instantanées et facilite la surveillance de leur maison depuis n'importe où dans le monde.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes