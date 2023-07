ONE Bank Limited (la Banque) est une banque commerciale du secteur privé basée au Bangladesh. Les principales activités de la Banque consistent à fournir tous les types de services bancaires conventionnels et islamiques à ses clients, ce qui comprend les dépôts, les prêts et les avances, les services bancaires personnels et commerciaux, la gestion de trésorerie, la trésorerie, les services de courtage, le financement des exportations et des importations, les facilités de transfert de fonds locaux et internationaux, et autres. par le biais de ses succursales, de ses centres de petites et moyennes entreprises (PME) et de canaux de distribution alternatifs dynamiques, tels que les guichets automatiques bancaires (GAB), les services bancaires mobiles, les services bancaires par Internet et les services bancaires par agent. La Banque fournit également des services bancaires off-shore par le biais de ses unités bancaires off-shore (OBU). Les services bancaires aux entreprises de la Banque comprennent le financement des entreprises et le dépôt des entreprises. Les services bancaires aux particuliers de la Banque comprennent les dépôts des particuliers, les prêts aux particuliers, OK Wallet et les transferts de fonds. Le nom de marque de ONE Bank Islami Banking est Al NOOR.

Secteur Banques