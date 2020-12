ONE EXPERIENCE : Rapport du Commissaire aux Apport des titres LIVESTORY 2020 14/12/2020 | 10:17 Envoyer par e-mail :

ONE EXPERIENCE Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 24 novembre 2020 concernant l'apport en nature devant être effectué par les associés de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE, nous avons établi le présent rapport sur la valeur de l'apport prévu à l'article L. 225-8 du code de commerce. L'apport envisagé est décrit dans le projet de traité d'apport. Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l'apport n'est pas surévaluée. cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire de l'apport. Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant : Présentation de l'opération et description des apports Diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports Conclusion Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE 1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DE L'APPORT 1.1. Contexte de l'opération Le présent apport en nature à la société ONE EXPERIENCE vise à regrouper dans cette société les titres de la société LIVESTORY actuellement détenus par les apporteurs dans un but de diversification. La société ONE EXPERIENCE est une société anonyme dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext de Paris, cette société constitue avec ses filiales un groupe de communication événementielle dont une caractéristique est d'être propriétaire de sites qui sont des lieux atypiques dans lesquels le groupe assure l'organisation de conférences, de séminaires, de formations, d'animations team-building, de shootings, etc. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 867 milliers d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 1.2. Présentation des sociétés concernées 1.2.1. Apporteurs Les apporteurs, associés de la société LIVESTORY, sont les sociétés suivantes : C'EST CA L'IDEE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis 12 chemin de la Bâtardière Bourre, 41400 Montrichard Val-de-Cher et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841 409 113 RCS Blois, dont le gérant est Monsieur Olivier MOTHES ;

Val-de-Cher et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841 409 113 RCS Blois, dont le gérant est Monsieur Olivier MOTHES ; ORIZON, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis 13bis, rue de la Motte-Piquet, 75007 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 882 280 647 RCS Paris, dont le gérant est Monsieur Olivier BOISSON DE CHAZOURNES ;

Motte-Piquet, 75007 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 882 280 647 RCS Paris, dont le gérant est Monsieur Olivier BOISSON DE CHAZOURNES ; BLD PUBLIC & CO, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, dont le siège social est sis 6, rue Vital, 75116 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 431 247 485 RCS Paris, dont le gérant est Monsieur Bertrand BRIAD ;

CPI, société par actions simplifiée au capital de 1.262.000 euros, dont le siège social est sis 13, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 502 687 577 RCS Paris, dont le président est Monsieur Pascal

CHEVALIER. 1.2.2. Société bénéficiaire de l'apport La société bénéficiaire de l'apport est la société ONE EXPERIENCE. La société ONE EXPERIENCE est une société anonyme au capital de 6.981.944 euros. - 2 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE Son siège social est prévu d'être établi au 8 rue Danjou 92100 Boulogne-Billancourt. La société bénéficiaire de l'apport a principalement pour objet : La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de créations nouvelles, d'apport, de souscription de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, le tout pour son propre compte.

location-gérance de fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, le tout pour son propre compte. L'organisation d'événements, salons et conférences. L'acquisition (en fonds propres et/ou par endettement et/ou par crédit-bail), l'administration, la mise en location et la gestion par location ou tout moyen et l'aliénation sous forme de vente ou d'apport de tout ou partie d'un ou plusieurs biens immobiliers.

crédit-bail), l'administration, la mise en location et la gestion par location ou tout moyen et l'aliénation sous forme de vente ou d'apport de tout ou partie d'un ou plusieurs biens immobiliers. Le conseil et l'assistance commerciale, administrative et technique à toutes entreprises ou organismes qu'ils soient publics ou privés. La société ONE EXPERIENCE est une société anonyme dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext de Paris. 1.2.3. Société dont les titres sont apportés La société dont les titres sont apportés est la société LIVESTORY. La société LIVESTORY est une société par actions simplifiée. Elle est immatriculée depuis le 2 octobre 2020 au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 889 537 593. La société LIVESTORY a pour objet : La production, conception et réalisation de différentes activités de communication dans les domaines de l'évènementiel et du tourisme d'affaires.

La production, conception et réalisation de produits et prestations audiovisuelle et multimédia. Le Président de la Société est la société MANIFESTORY, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 68, rue des Bergers - 75015 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 502 922, et représentée par Olivier MOTHES. Le siège social de la société LIVESTORY est également au 68, rue des Bergers, 75015 PARIS. Son capital social s'élève à ce jour à 1.000,- euros, divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de 1,- euros, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Le capital est détenu par les sociétés suivantes : C'EST CA L'IDEE, à hauteur de 233 actions soit 23,3 % du capital social ; - 3 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE ORIZON, à hauteur de 233 actions soit 23,3 % du capital social ;

BLD PUBLIC & CO à hauteur de 233 actions soit 23,3 % du capital social ;

CPI, à hauteur de 101 actions soit 10,1 % du capital social ;

MANIFESTORY à hauteur de 200 actions soit 20,- % du capital social La société clôturera les comptes annuels de son premier exercice social le 31 décembre 2020. 1.3. Description de l'opération L'apport est constitué des 800 actions, soit 80 % du capital, de la société LIVESTORY, détenus par les apporteurs énumérés ci-avant. 1.3.1. Caractéristiques générales L'apport présente notamment les caractéristiques suivantes : L'apport est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature tel que défini par les dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce.

225-147 du Code de commerce. Les régimes d'imposition des apports sont précisés au paragraphe 10. du traité d'apport.

L'apport en nature sera réalisé avec l'approbation de l'apport par l'assemblée générale de la société ONE EXPERIENCE, il est prévu la condition suspensive d'une conclusion favorable du rapport du commissaire aux apports et d'une réalisation avant le 31 décembre 2020.

Il n'y a pas d'avantage particulier octroyé dans le cadre de l'opération d'apport. 1.3.2. Evaluation de l'apport et rémunération L'apport en nature est constitué par les 800 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, de même catégorie, constituant 80% du capital de la société LIVESTORY. L'apport est évalué au montant de 800.000,00 euros. En rémunération de l'apport, il sera attribué aux apporteurs dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, 400.000 actions ordinaires nouvelles de la société ONE EXPERIENCE au prix unitaire de 2,00 €, se décomposant en 1 € de valeur nominale et 1 € de prime d'apport. 1.4. Présentation de l'apport 1.4.1. Méthode d'évaluation retenue L'apport n'implique pas des sociétés sous contrôle commun au sens du règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées. Dès lors, il est réalisé à la valeur réelle déterminée par les parties. Les titres apportés sont évalués selon les modalités décrites dans le traité d'apport, à savoir principalement en considérant un multiple d'EBITDA de la première année d'exploitation. - 4 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE 1.4.2. Description des apports et de l'évaluation L'apport en nature évalué au montant de 800.000 euros représente 80% du capital de la société LIVESTORY. Cette évaluation équivaut à une valeur de 1.000.00 pour l'intégralité du capital de la société LIVESTORY. L'évaluation de l'apport résulte d'une négociation entre les parties, cette valeur de convenance est principalement assise sur un multiple de l'EBITDA prévisionnel de la première année d'exploitation de LIVESTORY, c'est-à-dire l'exercice 2021. 2. DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DE L'APPORT 2.1. Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Notre mission a pour objet d'éclairer les associés de la société bénéficiaire des apports sur la valeur des apports devant être effectués. Nous avons notamment : rencontré les responsables en charge de l'opération pour prendre connaissance de son contexte, des modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées ;

examiné le projet de traité d'apport ;

obtenu et examiné les documents juridiques et financiers de la société dont les titres sont apportés ;

vérifié la réalité des apports au travers de la propriété des actions apportées et de la consistance des prévisions d'activité ;

apprécié le caractère approprié et raisonnable de l'évaluation retenue. Enfin, nous avons obtenu confirmation de la consistance de l'activité prévisionnelle de la société LIVESTORY et du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'évaluation des titres apportés. 2.2. Appréciation de la méthode de valorisation de l'apport et de sa conformité à la réglementation comptable L'apport de titres envisagé est effectué par des personnes morales. Aux termes du traité d'apport, il a été convenu de retenir la valeur réelle estimée des titres apportés en tant que valeur d'apport. - 5 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE Le choix de cette méthode de valorisation est conforme aux dispositions du règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées et n'appelle, en conséquence, pas de commentaire de notre part. 2.3. Réalité de l'apport Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes notamment assurés de la propriété des actions apportés par les apporteurs. 2.4. Appréciation de la valeur de l'apport Pour apprécier le caractère raisonnable du montant de l'évaluation, nous avons notamment constaté que : La société LIVESTRORY bénéficie d'ores et déjà d'un carnet de commande issue des contacts commerciaux et des actions de prospection et de développement initiés par la société MANIFESTORY ;

Les prévisions d'activité et de résultat d'exploitation prévisionnels de la société LIVESTORY paraissent raisonnables, notamment au vu de ce carnet de commande ;

Le montant de l'apport est basé sur une évaluation de 5 fois l'EBITDA prévisionnel pour 2021 qui est la première année d'exploitation, ce coefficient de 5 parait tout à fait raisonnable ;

L'application d'une méthode d'évaluation par capitalisation des flux futurs actualisés, telle que calculée par un évaluateur indépendant, conduit à une évaluation bien supérieure au montant retenu. Ces différents constats conduisent à conforter l'évaluation des apports. 3. CONCLUSION Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur de l'apport en nature retenue s'élevant à 800.000 euros n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport. Fait à Levallois-Perret, le 8 décembre 2020 Le commissaire aux apports Olivier LAUTRETTE - 6 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE Annexe : Attestation d'indépendance et d'impartialité - 7 - Rapport du commissaire aux apports Apport en nature des titres de la société LIVESTORY à la société ONE EXPERIENCE - 8 - Attachments Original document

