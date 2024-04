Le Groupe ONE EXPERIENCE (ALEXP) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Le rapport peut être consulté et téléchargé sur le site internet du Groupe :

https://groupe.one-experience.fr/

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE:

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Sébastien Roy– Directeur Financier – contact@one-experience.fr

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33 (0) 6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85554-one-experience-communiquedemiseadispositionrfa-30.04.2024.pdf

