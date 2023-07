Conformément au projet annoncé par voie de communiqué le 17 avril dernier, le groupe IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB) unifie son nom avec sa principale marque commerciale et ainsi change de dénomination pour ONE EXPERIENCE.

L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée générale du 28 juin 2023 a été approuvé ; le changement de nom du groupe est effectif à compter du 28 juin 2023.

Les actions cotées sur Euronext Growth Paris changeront de mnémonique pour ALEXP et de libellé pour ONE EXPERIENCE à partir du 13 juillet 2023.

Désormais nommé ONE EXPERIENCE, le groupe poursuit sa croissance avec de solides ambitions commerciales sur le marché de l'« Hospitality » (Tiers lieux, Hôtels, Co Living, Co Working,…) et continue à développer de nouvelles activités innovantes avec notamment sa plateforme d'investissements fonciers fondée sur la technologie Blockchain.