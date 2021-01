One Experience : ONE EXPERIENCE ACCÉLÈRE SES ACTIVITÉS FONCIÈRES AVEC LA BLOCKCHAIN.

Le Groupe ONE EXPERIENCE, société cotée de live marketing, ambitionne de porter son portefeuille d'actifs immobiliers de 15 à 100 millions d'euros en 5 ans.

Pour accompagner cette croissance, ONE EXPERIENCE va lancer la première plateforme française d'investissements fonciers en security tokens*, en se basant sur la plateforme de tokenisation développée par The Blockchain Group.

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique dans la blockchain, annonce ainsi une deuxième opération de tokenization. Après un fonds d'investissement dans le cinéma, c'est au tour de l'immobilier de basculer dans la révolution de la tokenization.

Dans un premier temps, ONE EXPERIENCE proposera d'investir dans son portefeuille actuel de sites événementiels et hôteliers. Mais il ouvrira également en 2021 un fonds d'investissement dédié à l'acquisition de nouveaux biens immobiliers autour de 2 typologies d'actifs : immobilier événementiel et touristique, d'une part, et immobilier d'habitation en co-living, d'autre part.

Charles Kremer, Directeur Général de Blockchain Xdev: "Nous sommes très heureux de compter One Experience parmi nos clients stratégiques et d'accompagner leur croissance en tirant profit des bénéfices de la tokénisation qui leur ouvrira de nouvelles perspectives de modèles d'affaire s'appuyant sur une combinaison innovante de security et utility token"

Bertrand Biard, administrateur de One Experience : "Grâce à une solution innovante combinant Security et Utility Tokens* proposée par The Blockchain Group, One Experience entend proposer au plus grand nombre de grands comme de petits investisseurs de participer à son projet de dynamisation des territoires en combinant innovation, accessibilité et sécurité".

* Un SECURITY TOKEN est un instrument financier fongible et négociable qui a une valeur monétaire et qui peut être négocié sur un marché financier. Il se conforme aux règles réglementaires régissant les instruments financiers et est conservé dans un portefeuille digital. Il permet :

- Des transactions fractionnables, rapides et financièrement avantageuses en devises traditionnelles comme en crypto-monnaies.

- Des montants et des périodes d'investissement minimums réduits, ouvrant les investissements à un public plus large et augmentant la liquidité potentielle du marché secondaire.

- Un processus d'intégration rationalisé et l'accès à divers services sur une seule plateforme (gestion de portefeuille, gestion des opérations sur titres...) grâce à un process automatisé de smart contracts.

- Une transparence totale sur l'investissement avec un historique de toutes les méta-données du Security Token qui est vérifié et validé cryptographiquement à tout moment.

- des avantages et des revenus additionnels par la distribution automatisée d'UTILITY TOKENS (bonus premium sous forme de jetons utilitaires, pour l'usage individuel de l'investisseur ou pour être monétisés sur un marché adhoc).

A propos de ONE EXPERIENCE

One Experience est un groupe de live marketing, physique et digital (notoriété, promotion et expériences de marques, de produits et de services ; animation de communautés et engagement d'audiences en B2B et B2C). En outre, le groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d'expériences variés (hôtels, sites événementiels et touristiques, tiers-lieux et espaces de co-working et de co-living).

EURONEXT ACCESS PARIS - Mnémonique : MLOEX - ISIN : FR0013266772

Contact media : PCE - Ségolène de Saint Martin - sdestmartin@p-c-e.fr - + 33 (0)6 16 40 90 73

A propos de Blockchain Group

Blockchain Group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 120 ingénieurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose ses solutions innovantes permettant d'intégrer la blockchain dans les entreprises françaises et internationales.

EURONEXT Growth Paris - Mnémonique : ALTBG - ISIN : FR0011053636 - Reuters : ALTBG.PA - Bloomberg : ALTBG :FP

Contact media : La Nouvelle Agence - Julien Pradines - julien@lanouvelle-agence.com - +33 1 83 81 76 89

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xZ1sZ5aZk22Wm2txkspra2mZaGmSxWaUapKWyWGbaMnHa2xoxm5iZ8WVZm9olmpu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67158-2021-01-25_oex_cp-tokenization-immo-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews