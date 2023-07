ONE EXPERIENCE (ALEXP) , groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » (évènementielles, hôtels, co-living, flex-office…), annonce l'acquisition de 100% du capital de Compagnie Meeting, agence spécialisée en évènementiel , auprès de son fondateur. Cette nouvelle opération de croissance externe contribue significativement au développement du groupe et lui permet d'anticiper dès à présent un chiffre d'affaires annuel pro-forma supérieur à 5 M€.



Fondée il y a 25 ans, Compagnie Meeting est une agence évènementielle indépendante qui produit plus de 90 évènements par an. Créative et dotée d'une forte expertise digital e , l'agence bénéficie d'un portefeuille de clients récurrents qu'elle accompagne dans leurs événements institutionnels internes et/ou externes, en tourisme d'affaire, production audiovisuelle et digitale, … Très impliquée sur les problématiques écologiques et sociales, la société fait partie des premières agences à fort engagement RSE !



L'intégration de Compagnie Meeting vient renforcer le pôle évènementiel du groupe ONE EXPERIENCE aux côtés de Capdel (événements packagés de moins de 1 000 personnes) dont les activités progressent fortement sur l'exercice avec notamment l'accueil de plusieurs nouveaux clients grands comptes.

Le groupe développe ses positions sur le marché du MICE (« Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions ») et de l'événementiel ; il entend réaliser un chiffre d'affaires global pro-forma supérieur à 5 M€ sur l'exercice en cours.



« Je remercie Ludovic Kintgen pour sa confiance et son ambition dans la construction d'un avenir commun au sein de notre groupe. Nous sommes ravis de l'accueillir ainsi que l'ensemble des équipes de Compagnie Meeting » - Edouard Masseau, Président directeur général du groupe One Expérience.

« Je remercie Edouard Masseau pour son intérêt et pour sa confiance, cette acquisition va permettre à Compagnie Meeting de poursuivre sa croissance grâce à de nombreuses synergies au sein d'un groupe puissant avec un avenir fort devant lui » - Ludovic Kintgen, fondateur de Compagnie Meeting.