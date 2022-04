One Experience : ONE EXPERIENCE devient IMMO BLOCKHAIN et annonce son projet de transfert sur Euronext Growth Paris

ONE EXPERIENCE (MLOEX)[1] change de nom pour IMMO BLOCKCHAIN avec l'ambition de devenir la première plateforme française d'investissements fonciers en « security tokens »[2].

Spécialiste en gestion dynamique d'actifs fonciers, ONE EXPERIENCE prend un nouveau tournant en adoptant la technologie Blockchain. Renommé IMMO BLOCKCHAIN, le groupe a l'ambition de mettre sur le marché de la Blockchain un portefeuille de 200 M€ d'actifs immobiliers et réaffirme sa volonté d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel à horizon 5 ans (il s'agit ici d'une ambition et non d'un objectif ni une prévision).

IMMO BLOCKCHAIN va émettre des « security token » (jeton-valeur) avec pour sous-jacent des biens immobiliers d'habitation (co-living), de bureaux (flex office), événementiels et touristiques. Le groupe permettra ainsi aux détenteurs de cryptomonnaies de diversifier leurs investissements avec de l'actif immobilier, par nature à faible risque, et aux détenteurs de placements immobiliers de bénéficier des avantages de la Blockchain.

« L'immobilier est une classe d'actif essentielle, peu volatile, fiable, à laquelle la Blockchain apporte de multiples avantages. Fractionnés en token, les biens deviennent plus accessibles, l'investissement plus liquide, les transactions plus rapides et cela dans des conditions de coûts réduits. Les tokens que nous allons émettre s'échangeront sur des plateformes de tokenisation telles que celle développée par The Blockchain Group. Nous envisageons également d'en distribuer gratuitement à nos actionnaires dans le courant de l'année. » – Edouard Masseau – Directeur général d'IMMO BLOCKCHAIN.

Dans cette dynamique d'innovation et d'accélération via la Blockchain, IMMO BLOCKCHAIN prévoit le transfert de ses titres en cotation continue sur Euronext Growth Paris dans le courant du premier semestre.

Le changement de dénomination sociale du groupe sera proposé à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Site Web IMMO BLOCKCHAIN (immo-blockchain.com)

https://www.one-experience.fr/

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

[1] Euronext Access Paris – MLOEX – Code ISIN : FR0013266772

[2] Instrument financier encadré par l'AMF, le « security token » ou jeton-valeur désigne un actif numérique transférable entre deux parties sur Internet sans avoir besoin, pour cela, de l'intervention d'un tiers.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJhvaZVol2nFlmydlZhtbZdqZplkmpKYbmLKm5NwlprFnGlonW9il8WVZnBknmlo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73942-cp-oex-immoblockchain-11avril22.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews