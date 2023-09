Suite de l'annonce de l'acquisition de Compagnie Meeting le 18 juillet dernier (communiqué), le Groupe One Experience (ALEXP) revient sur l'intégration de cette opération de croissance externe et confirme la prévision d'un chiffre d'affaires annuel proforma 2023 supérieur à 5 M€, soit multiplié par plus de 5 en 5 ans.

Une union pour une offre étoffée unique

One Experience, acteur en fort développement dans le domaine de l'événementiel et de l'«hospitality », intègre Compagnie Meeting, une agence événementielle réputée, spécialisée dans les événements d'entreprise. Cette opération stratégique conclue durant l'été renforce la position de One Experience en tant qu'acteur majeur dans l'organisation de séminaires et d'événements d'affaires.

Fondée il y a 25 ans, Compagnie Meeting a su s'imposer comme un acteur incontournable dans le domaine de l'événementiel grâce à sa solide expérience dans la création et l'exécution de rassemblements d'importance. La société compte parmi ses clients fidèles des noms prestigieux dont de nombreuses sociétés du CAC 40 mais également une multitude de PME. Compagnie Meeting produit plus de 90 évènements par an. Très impliquée sur les problématiques écologiques et sociales, la société fait partie des premières agences à fort engagement RSE.

Avec Compagnie Meeting, One Experience constitue une offre évènementielle multicritères unique qui repose désormais sur 3 équipes :

-L'équipe historique (www.one-experience.fr), dont la mission est de proposer les lieux propriétaires du groupe à une clientèle privée et professionnelle, avec un format intimiste allant jusqu'à 100 personnes,

- Capdel (www.capdel.fr), site web de référence depuis 2006 et agence intégrée, leader dans l'organisation de séminaires packagés sur mesure comptant jusqu'à 1 000 personnes. Capdel agit telle une « conciergerie de l'évènementiel » en répondant de manière réactive aux demandes qui ne peuvent passer par le parcours classique des appels d'offres,

- Compagnie Meeting (www.compagniemeeting.com), agence des grands et très grands comptes (séminaires, symposium, lancements de produits,…) spécialisée dans la création et la gestion d'événements d'entreprise d'envergure.

Une ambition forte sur le marché de l'événementiel

Grâce à l'acquisition de Compagnie Meeting, le groupe One Experience consolide sa position en tant qu'acteur majeur dans le domaine des événements d'entreprise. L'expertise éprouvée de Compagnie Meeting dans la gestion d'événements corporate vient s'ajouter à l'arsenal de One Experience, permettant ainsi au groupe de proposer une gamme de services encore plus diversifiée à ses clients.

Ses équipes bénéficient de puissantes synergies, notamment à travers la base de données de prestataires qualifiée et prénégociée sans précédent de Capdel qui apporte de nombreux avantages aux clients. Cette base de données est déjà largement utilisée par les chefs de projets de Compagnie Meeting et, les synergies entre les structures vont de surcroit permettre au groupe de répondre de façon encore plus qualifiée et réactive aux nombreux briefs reçus dans le cadre des JO 2024.

Notamment propriétaire du Yacht Joséphine situé en face de la tour Eiffel, One Experience est par ailleurs sélectionnée pour la parade de la cérémonie d'ouverture et entretient des liens étroits avec Paname 2024, société organisatrice de l'événement. Cette proximité ne pourra que faciliter l'organisation des événements à bord du Joséphine, mais aussi en tout lieu selon les briefs que recevront Compagnie Meeting et Capdel.

L'acquisition de Compagnie Meeting s'inscrit dans une stratégie de croissance soutenue pour One Experience, visant à offrir des solutions événementielles toujours plus complètes et innovantes.

Une croissance continue sur les marchés de l'évènementiel et de l'«hospitallity»

Fondé en 2017 sur des valeurs de bienveillance, de confort et de décloisonnement, One Experience se démarque par son mix d'activités associant production évènementielle et gestion d'actifs immobiliers propriétaires (lieux d'exception : yacht-josephine.com, chateau-labouleauniere.com, terrassesdumontblanc.fr, fermedelacorde.com, hôtels : lesrhodos.com, legalet.fr, lodgekerisper.com, actifs en co-living / co-working : www.One-nest.fr, tannerie-nantes.com).

One Experience mène un développement actif par croissance organique et par croissance externe. L'acquisition de Compagnie Meeting va dans le sens des ambitions et de la croissance du groupe qui anticipe, pour 2023, un chiffre d'affaires annuel proforma de plus de 5 M€, soit multiplié par plus de 5 en 5 ans.

« Nous nous réjouissons de cette étape stratégique ; les compétences conjointes des différentes équipes de la filière événementielle du groupe renforcent leurs capacités à offrir des événements sur mesure, répondant aux besoins uniques de chaque client, quelle que soit leur problématique. Nous sommes ravis d'accueillir Ludovic Kintgen, fondateur de Compagnie Meeting et ses équipes » - Edouard Masseau, Président de One Experience.

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle. Les comptes proforma du groupe publiés sur 2022 affichent un chiffre d'affaires annuel de 4,2 M€, 10% de marge d'EBITDA et 16,5 M€ d'actifs immobilisés.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

