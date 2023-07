ONE GAS, INC. : Guggenheim conserve son opinion neutre

ONE Gas, Inc. est une société de distribution de gaz naturel réglementée aux États-Unis. La société opère à travers le segment des services publics réglementés qui fournit du gaz naturel principalement aux clients résidentiels, commerciaux et de transport. La société fournit des services de distribution de gaz naturel par l'intermédiaire de ses divisions en Oklahoma, au Kansas et au Texas par le biais d'Oklahoma Natural Gas, de Kansas Gas Service et de Texas Gas Service. Les marchés de distribution de gaz naturel de la société, en termes de clients, sont Oklahoma City et Tulsa, Oklahoma ; Kansas City, Wichita et Topeka, Kansas ; et Austin et El Paso, Texas. Ses trois divisions, Oklahoma Natural Gas, Kansas Gas Service et Texas Gas Service, distribuent du gaz naturel à environ 88 %, 71 % et 13 % des clients de la distribution de gaz naturel en Oklahoma, au Kansas et au Texas, respectivement.

Secteur Services aux collectivités de gaz