One Global Service Provider Limited est une société basée en Inde qui fournit des services de santé. La société est un fournisseur de solutions dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé dans le monde entier. Elle est engagée dans le dépistage de masse, les diagnostics et les sciences de la santé qui sont utilisés par d'éminents hôpitaux, des professionnels de la santé et des organismes gouvernementaux. Elle propose également des services de laboratoire. La société est également engagée dans la fourniture d'une plateforme en ligne unique avec des produits de santé allant des dispositifs médicaux, de l'équipement aux consommables médicaux et aux réactifs. Elle propose également diverses solutions de santé, telles que des services de dépistage sanitaire à domicile pour tous les citoyens, des analyses de données de santé publique et des solutions de télémédecine à domicile. L'entreprise propose également des services de conseil et de développement de logiciels/technologies de l'information (TI) et des services connexes à tous les secteurs/domaines, tels que le commerce électronique, les transports, la banque, l'industrie du divertissement et des jeux, l'éducation et d'autres encore.