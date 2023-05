One Heritage achève la construction de Liberty House

One Heritage Group PLC - promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni et axé sur le nord de l'Angleterre - signale l'achèvement pratique du projet Liberty House dans le centre ville de Sheffield. Ce projet est également connu sous le nom de Bank Street. Le bâtiment de quatre étages comprend un mélange d'unités à un lit, à un lit en duplex et à deux lits. "En raison de l'ancienne utilisation du bâtiment, la hauteur des plafonds a permis d'installer une mezzanine dans certains logements, créant ainsi des appartements en duplex. Liberty House, construit en grès local et construit à l'origine en 1894 comme palais de justice du comté, est intentionnellement conçu pour mettre en valeur les caractéristiques attrayantes du bâtiment classé Grade II, telles que ses hauts plafonds, ses profondes plinthes et ses architraves d'origine", explique One Heritage.

Cours actuel de l'action : 15,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 46

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

