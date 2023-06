One Heritage achève la construction de la maison Oscar à Manchester

(Alliance News) - One Heritage Group PLC a annoncé lundi l'achèvement pratique d'Oscar House à Manchester.

One Heritage est un promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni qui se concentre sur le nord de l'Angleterre.

Le bâtiment de six étages comprend 27 appartements d'une ou deux chambres à coucher, dont cinq duplex et 22 appartements de plain-pied.

One Heritage a précédemment déclaré une valeur brute de développement de 6,2 millions de livres sterling, qui comprenait un accord avec un acheteur pour le prix d'achat convenu de 6,1 millions de livres sterling pour 27 appartements et une vente séparée de places de parking.

Cependant, la société a déclaré que l'acheteur n'avait pas respecté son engagement pour l'achat de 22 appartements.

One Heritage a indiqué qu'elle allait maintenant remettre ces unités sur le marché et qu'à la suite d'une récente réévaluation de l'immeuble achevé, la valeur brute du développement devrait passer à 6,8 millions de livres sterling. Cette augmentation de valeur est due à l'appréciation des prix dans la région, a expliqué l'entreprise.

One Heritage a également déclaré avoir refinancé le projet en réglant sa dette de 3,9 millions de livres sterling.

Un accord a été conclu avec un nouveau créancier pour un montant de 4,2 millions de livres sterling pour une période de 10 mois afin de fournir un financement approprié jusqu'à ce que toutes les unités restantes soient légalement achevées et remises aux clients.

Le directeur général, Jason Upton, a déclaré : "L'achèvement pratique d'Oscar House, à Manchester, marque notre troisième achèvement de projet en 2023 et il est satisfaisant de donner une nouvelle vie à un site précédemment inoccupé, en développant le terrain en 27 appartements modernes et de haute qualité. Le recyclage des friches industrielles de Manchester est essentiel pour la régénération du centre-ville et continuera à faire partie de la nouvelle stratégie de développement du groupe.

"Nous nous attendons à bénéficier d'une augmentation des valeurs et nous prévoyons que la performance financière du projet sera meilleure que prévu.

Les actions de One Heritage étaient cotées à 16,50 pence chacune lundi en fin de matinée, après avoir été négociées à 15,00 pence chacune vendredi à l'ouverture des marchés.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

