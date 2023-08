One Heritage Group PLC est une société de développement immobilier et de gestion des investissements basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur les secteurs résidentiels, principalement sur le marché locatif du nord-ouest. La société entreprend le développement et le réaménagement de bâtiments nouveaux et existants (activités de développement) pour créer des appartements résidentiels autonomes, et la rénovation de propriétés résidentielles existantes (activités de rénovation) pour créer des logements en co-habitation. La société agit en tant que maître d'œuvre ou gestionnaire de développement pour le compte d'investisseurs tiers, tant pour les activités de développement que pour les activités de rénovation. La société propose également des services de location et de gestion des biens et des installations (L&PFM) pour ces produits. Les propriétés développées ou rénovées sont ensuite vendues. Les propriétés de co-habitation seront vendues sur le marché libre pour être vendues principalement à des investisseurs de détail par le biais du réseau de commercialisation de la société à Hong Kong.

Secteur Services immobiliers