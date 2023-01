One Heritage continue à faire face à des pressions croissantes sur les coûts

One Heritage Group PLC - Promoteur immobilier résidentiel basé à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre - Jeudi, déclare qu'il continue à faire face aux défis de l'ensemble de l'industrie, y compris les pressions croissantes sur les coûts dues aux "matériaux de construction et aussi aux pénuries de main-d'œuvre des sous-traitants". S'attend à des dépréciations de 750 000 GBP à 1,3 million GBP dans l'ensemble du portefeuille en raison de retards. Ajoute qu'une demande de planification pour 34 appartements est en attente de permis de construire. One Heritage affirme que le projet générera un revenu net de 5,6 millions GBP.

Le directeur général Jason Upton déclare : "Nous sommes impatients de voir 3 projets de développement se terminer au cours du premier semestre de l'année et de faire progresser les projets dans notre pipeline, à savoir Victoria Road, Seaton House et Churchgate."

En outre, prend note de la démission du directeur du développement, Martin Crews, qui devrait quitter l'entreprise en mars. Engage Paul Westhead comme directeur du développement par intérim. "Westhead apporte une grande expérience de l'immobilier résidentiel, de l'analyse financière, de la gestion des risques et une compréhension approfondie du marché de l'immobilier et de la régénération", indique One Heritage.

Cours actuel de l'action : 16,50 pence chacun

Variation sur 12 mois : 68% de baisse

