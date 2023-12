One Heritage Group PLC est une société de développement et de gestion immobilière basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le secteur résidentiel, principalement dans le nord de l'Angleterre. Ses segments comprennent les développements, qui se concentrent sur les activités de développement financées et gérées en interne ; la construction, qui offre des services de construction fournis aux développements détenus et gérés en interne, ainsi que des services de construction en co-habitation offerts aux parties liées ; les services immobiliers, qui offrent des services de location et de gestion de biens immobiliers ; et le siège social, qui comprend le siège social, les honoraires des parties liées, et d'autres coûts. Le développement du portefeuille de la société comprend Bank Street, Sheffield ; Churchgate, Leicester ; Lincoln House, Bolton ; Oscar House, Manchester ; Seaton House, Stockport ; St Petersgate, Stockport ; et Victoria Road, Eccleshill. La gestion du développement de son portefeuille comprend One Heritage Tower ; One Victoria, Manchester ; North Church House, Sheffield ; et Oldham County Court.

Secteur Services immobiliers