One Media Group Ltd est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, principalement engagée dans des activités de médias. La société opère à travers deux segments. Le segment "Entertainment and Lifestyle Operation Business" s'occupe principalement de l'édition de magazines et de médias numériques liés à la mode et à la beauté. Le secteur d'activité Watch and Car se consacre à l'édition de magazines et aux médias numériques liés aux montres et aux voitures. Les magazines de la société comprennent MING Watch, MING's et TopGear, qui sont liés à la mode, la beauté, le luxe, les voitures, entre autres.

Secteur Edition