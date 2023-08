One Media IP Group Plc est un acquéreur, éditeur et distributeur de droits musicaux numériques basé au Royaume-Uni. Les principales activités du groupe au cours de l'année ont été l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle sur des supports mixtes, y compris la musique, la vidéo, la parole et les livres numériques, en vue de leur distribution par le biais du support numérique et des médias traditionnels. La musique de la société est également utilisée pour la synchronisation dans les films, la télévision et les jeux numériques, tandis que son contenu vidéo est principalement visionné sur YouTube, où elle exploite plus de 20 chaînes YouTube en tant que partenaire certifié. En outre, son logiciel d'audit des violations des droits d'auteur et de la musique numérique, Technical Copyright Analysis Tool (TCAT), est utilisé par les maisons de disques et les distributeurs internationaux de musique numérique. Il est disponible dans environ 600 magasins numériques dans le monde, y compris Apple Music, YouTube, Amazon et Spotify. Les filiales de la société comprennent One Media iP Limited et TCAT Limited.

Secteur Production de spectacles