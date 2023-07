(Alliance News) - Anemoi International Ltd a déclaré mardi que sa perte s'est creusée en raison de l'augmentation des dépenses, malgré l'augmentation des revenus, au cours d'une année que son président a décrite comme "un pas en avant, deux pas de côté".

La société holding basée dans les îles Vierges britanniques a déclaré que sa perte avant impôts pour 2022 était de 823 792 livres sterling, contre 603 530 livres sterling en 2021. Sa perte d'exploitation s'est également creusée, passant de 608 472 GBP à 827 829 GBP.

Anemoi a déclaré que ses revenus ont augmenté de manière significative pour atteindre 137 288 GBP en 2022, contre 5 603 GBP l'année précédente. Cependant, les dépenses administratives ont augmenté de 33 %, passant de 606 676 GBP à 808 358 GBP, tandis que le coût des ventes est passé de 2 078 GBP à 76 523 GBP. La dépréciation et l'amortissement sont passés de 3 874 GBP à 95 994 GBP.

Au 31 décembre, Anemoi disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'une valeur de 2,2 millions de livres sterling, soit une baisse de 20 % par rapport aux 2,7 millions de livres sterling de l'année précédente. Les actifs nets ont diminué de 9,7 %, passant de 5,4 millions de livres sterling à 4,9 millions de livres sterling.

Parmi les faits marquants de 2022, citons la démission du fondateur et directeur général Sébastien Lalande à la fin du mois de décembre, et une croissance inférieure au budget pour id4 AG. Anemoi a organisé une prise de contrôle inversée d'id4 en 2021, en acquérant la société de logiciels en tant que service pour 5,3 millions de livres sterling.

"L'année 2022 peut être considérée comme une année de 'un pas en avant, deux pas en arrière'", a commenté Duncan Soukup, président d'Anemoi, qui a attribué le départ de M. Lalande à "la frustration du conseil d'administration face à l'incapacité de la direction à assumer la responsabilité des résultats".

"Les coûts ont encore été réduits et les efforts de vente d'id4, comme nous l'avons souligné plus haut, se concentrent désormais sur le [business to business] ainsi que sur le [business to consumer], ce qui permet à id4 de travailler en collaboration avec des éditeurs de logiciels plus importants et mieux établis qui offrent des solutions complémentaires, mais qui n'offrent pas de KYC/AML intégré dans leur logiciel", a ajouté M. Soukup.

Anemoi a déclaré que son conseil d'administration poursuivait actuellement une vaste recherche d'acquisition pour trouver un candidat à la prise de contrôle inversée, et qu'il l'avait réduite à deux candidats solides. Elle a l'intention de publier une mise à jour sur ses progrès dans ce domaine au cours du troisième trimestre.

Les actions d'Anemoi ont clôturé à 0,80 pence chacune mardi à Londres. Elles ont été négociées pour la dernière fois le 2 mai.

