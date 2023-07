Les principaux investisseurs américains et européens font part de leurs préoccupations concernant les prix élevés aux entreprises de biens de consommation, Janus Henderson allant jusqu'à réduire certaines de ses participations et à vendre à découvert des fabricants de produits alimentaires qui, selon lui, risquent de perdre des clients.

L'industrie, qui doit publier ses résultats du deuxième trimestre dans les semaines à venir, a fortement augmenté ses prix pendant plus de deux ans pour compenser l'inflation galopante des coûts qui a commencé avec la pandémie de grippe aviaire et s'est aggravée en raison des pénuries provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des conditions météorologiques extrêmes.

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 4 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mai, tandis que l'inflation des denrées alimentaires dans la zone euro s'élevait à 12,5 % en mai.

Les fabricants de biens de consommation affirment que les hausses de prix sont nécessaires et qu'ils ont subi une réduction de leurs marges au cours des deux dernières années. Certaines entreprises, comme Clorox, ont même commencé à atténuer les hausses pour protéger les volumes de vente à mesure que les coûts des intrants diminuent.

Janus Henderson, l'un des principaux investisseurs mondiaux avec plus de 250 milliards de livres (322,45 milliards de dollars) d'actifs sous gestion, a déclaré qu'il avait déjà réduit ses participations dans certaines entreprises alimentaires parce que le maintien de prix élevés pourrait entraîner une forte baisse des volumes vendus.

"Aux États-Unis en particulier, ces pressions sont plus fortes qu'en Europe", a déclaré à Reuters Luke Newman, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson. "Il y a un risque très réel de baisse des volumes, qui pourrait être très dramatique en termes de revenus pour ces entreprises.

Le gestionnaire d'actifs examine en particulier les fabricants de produits alimentaires, y compris les fabricants de céréales, a déclaré M. Newman.

"Nous avons réduit nos positions dans ces catégories et avons également initié des positions courtes", a-t-il déclaré.

D'autres investisseurs, dont Richard Marwood, gestionnaire principal de fonds chez Royal London Asset Management, ont également déclaré qu'ils discutaient avec les fabricants de biens de consommation de l'impact des prix élevés sur les volumes.

La société de gestion d'actifs Parnassus Investments, basée à San Francisco, a discuté de la réduction de ses participations dans les entreprises fabriquant des biens de consommation courante, car elle s'attend à une "décélération" des revenus, a déclaré Robert Klaber, un gestionnaire de portefeuille.

Parnassus détient des actions de P&G et du fabricant de tricuits Mondelez, parmi d'autres fabricants de produits de consommation et détaillants.

Aux États-Unis, certains investisseurs craignent que les coupes dans le programme de bons alimentaires pour les personnes à faible revenu et l'annulation du plan de remise des prêts étudiants de l'administration Biden n'entament le pouvoir d'achat des consommateurs.

La force des consommateurs américains a commencé à s'affaiblir, "et c'est une mauvaise nouvelle pour les sociétés de consommation", a déclaré Iain Simpson, analyste chez Barclays.

TRADER À LA BAISSE

Avec la montée en flèche des coûts des matières premières et de l'énergie au cours des deux dernières années, les entreprises ont minimisé les dommages causés aux bénéfices et aux marges en les répercutant sur les détaillants et les consommateurs.

Néanmoins, l'inflation des coûts a entamé les marges, qui ont globalement baissé de 2 à 4 points de pourcentage au cours des deux dernières années dans l'industrie des biens de consommation. Mais, pour certains, elles se maintiennent à un taux sain de 16 à 18 %.

Dans de nombreux cas, les augmentations de prix se sont toutefois faites au détriment des volumes de vente, les consommateurs se rabattant sur des marques de distributeurs moins chères et des emballages de plus petite taille.

En moyenne, les prix médians déclarés par les 30 premières entreprises mondiales de biens de consommation ont augmenté de 11,2 % au quatrième trimestre 2022, selon le cabinet de conseil en restructuration Alvarez & Marsal, tandis que les volumes de vente médians ont baissé d'environ 2 %.

Les volumes de vente ont chuté de près de 5 % dans le secteur de l'entretien ménager et des soins personnels - où Procter & Gamble est numéro un - tandis que l'alimentation, les boissons et l'alcool ont enregistré des baisses moins spectaculaires.

ACCUSATIONS DE "GREEDFLATION

Certains législateurs et régulateurs aux États-Unis et en Europe ont accusé les fabricants de biens de consommation et les détaillants de pratiquer des prix abusifs et la "greedflation", c'est-à-dire de gonfler leurs revenus en facturant plus que nécessaire pour couvrir les coûts élevés des intrants.

David Chavern, PDG de la Consumer Brands Association, un groupe commercial qui compte P&G et Clorox parmi ses membres, a répondu que l'industrie avait "fait face à un flux de pressions inflationnistes sans précédent" depuis la pandémie.

"L'effet domino qui en a résulté a provoqué des vagues d'impacts sur les coûts de consommation qui ont été mal décrits par certains", a-t-il déclaré. "La réalité est que notre économie se trouve toujours dans une période de stabilisation, et non de déflation, et que l'industrie navigue prudemment tout en continuant à travailler sans relâche pour répondre à la demande des consommateurs.

Selon Stephanie Niven, gestionnaire de portefeuille du Ninety One Global Sustainable Equity Fund, il s'agit d'une question importante, que les investisseurs devraient aborder avec les entreprises, car la "greedflation" donne la priorité aux profits à court terme plutôt qu'à la loyauté et aux ventes à long terme des consommateurs.

"Les relations avec les consommateurs font l'objet d'un examen minutieux, voire sont menacées, et l'avantage concurrentiel à long terme de l'entreprise, en particulier s'il repose sur la fidélité à la marque du consommateur, peut être très problématique", a déclaré Stephanie Niven.

Irene Jensen, gestionnaire de portefeuille du fonds souverain norvégien Norges Bank Investment Management, a déclaré qu'elle pensait que "certaines entreprises ont probablement été un peu opportunistes" et que la perception de l'exploitation des prix est "potentiellement nuisible".

"Le risque est que le consommateur se tourne vers les marques de distributeurs, qu'il teste ces produits et qu'il découvre qu'ils sont aussi bons que les marques ou assez bons pour lui", a déclaré Mme Jensen, ajoutant que son équipe avait fait part de ses préoccupations aux entreprises.

D'autres gestionnaires d'actifs soutiennent que les accusations de hausses de prix opportunistes sont injustifiées.

"Nous devrons attendre quelques mois ou quelques trimestres avant de savoir qui a raison", a déclaré Thomas Joekel, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire d'Unilever et du top 20 de Reckitt, arguant que la baisse des marges des entreprises était la preuve qu'elles n'escroquaient pas les consommateurs.

(1 $ = 0,7753 livre) (Reportage de Richa Naidu et Jessica DiNapoli ; Rédaction de Matt Scuffham et Deepa Babington)