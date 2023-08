One Stop Systems, Inc. conçoit et fabrique des modules et des systèmes spécialisés de calcul haute performance (HPC). Les modules et systèmes HPC proposés par la société comprennent des serveurs personnalisés, des accélérateurs de calcul, des systèmes d'extension, des baies de stockage flash et des logiciels de stockage Ion Accelerator. Ses produits sont utilisés pour des applications d'apprentissage approfondi, d'intelligence artificielle (IA), de défense, de finance et de divertissement. La société utilise la puissance de Peripheral Component Interconnect (PCI) Express, des accélérateurs d'unités de traitement graphique (GPU) et du stockage en mémoire non volatile express (NVMe) pour construire des systèmes, dont de nombreuses premières dans l'industrie, pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les clients gouvernementaux. La société permet l'AI à la volée en apportant les performances des centres de données AI sur les plates-formes mobiles et en prenant en charge l'ensemble du flux de travail AI, de l'acquisition des données à l'apprentissage approfondi, la formation et l'inférence. Elle propose ses produits directement ou par l'intermédiaire de ses distributeurs mondiaux.

