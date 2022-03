Les coûts de la fusion pèsent sur One Swiss Bank en 2021

Genève (awp) - One Swiss Bank a plongé dans les chiffres rouges l'année dernière, en raison des coûts engendrés par la fusion avec Banque Profil de Gestion. La performance et la rentabilité opérationnelle ont par contre été au rendez-vous.

L'établissement genevois a inscrit un produit d'exploitation de 27,6 millions de francs suisses, plus que doublé par rapport à 2020. Tous les champs d'activité ont enregistré une très forte progression, a détaillé One Swiss Bank vendredi dans un communiqué.

Malgré des coûts eux aussi doublés à 27,1 millions, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 0,4 million de francs suisses, après une perte opérationnelle de 1,6 million un an plus tôt.

La fusion entre One Swiss Bank et Banque Profil de Gestion début juin dernier s'est par contre soldée par des amortissements, dépréciations, taxes et autres éléments exceptionnels pour un total de 5,2 millions de francs suisses, faisant plonger le résultat net à -4,8 millions en 2021. L'exercice précédent s'était soldé par une perte nette de 2,6 millions.

La banque, qui a ouvert des succursales à Zurich et Dubaï, a également fait état d'avoirs sous gestion de 5,05 milliards de francs suisses.

"La banque a été en mesure de rebondir et de renouer avec un Ebitda positif", a estimé le directeur général Grégoire Pennone, ajoutant que l'établissement se trouvait désormais "en meilleure position".

