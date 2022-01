One Swiss Bank 2021: la perte nette sera plus élevée qu'en 2020

Genève (awp) - One Swiss Bank a aggravé ses pertes en 2021 par rapport à 2020, a annoncé lundi soir l'ex-Banque Profil de Gestion. En 2020, l'institut genevois avait dégagé une perte nette de 2,36 millions de francs suisses. Le résultat avant amortissements et impôts (Ebitda) sera positif, ce qui confirme le turnaround du groupe.

L'évolution divergente du résultat opérationnel et du résultat net est liée à la fusion, au 1er juin 2021 de la fusion entre One Swiss Bank et Banque Profil de Gestion et des amortissements que cela a impliqués.

One Swiss Bank publiera ses résultats définitifs en mars prochain.

ra/rp