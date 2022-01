One Swiss Bank : Prévisions des résultats au 31 décembre 2021

Investor & Media Relations investorrelations@oneswiss.com +41 58 300 78 13

17 janvier 2021

Annonce événementielle selon l'art 53 RC

ONE swiss bank SA

Prévision des résultats au 31 décembre 2021

ONE swiss bank SA annonce que les résultats au 31 décembre 2021 varient de manière significative en comparaison de ceux publiés au 31 décembre 2020. Les chiffres sont néanmoins conformes, ou supérieurs, aux prévisions de la Direction.

Le résultat avant amortissement et impôts (EBITDA) est positif et confirme le redressement de l'entreprise. Le résultat net de l'exercice est en revanche inférieur à celui de 2020, la différence entre l'EBITDA et le résultat net provenant de charges comptables d'amortissement de valeurs immatérielles issues de la fusion entre One Swiss Bank SA et Banque Profil de Gestion SA (voir également le communiqué de presse du 16 juillet 2021 : https://oneswissbank.com/wp-content/uploads/2021/07/20210716_cp_profitwarning.pdf). Les fonds propres réglementaires et les ratios en découlant se sont quant à eux améliorés depuis le 30 juin 2021.

La comparaison entre les chiffres au 31 décembre 2020 et 2021 est peu représentative puisque la fusion entre Banque Profil de Gestion SA et One Swiss Bank SA a été exécutée le 1er juin 2021 et les chiffres au 31 décembre 2020 n'incluaient que la première entité.

Les résultats définitifs seront publiés dans le courant du mois de mars 2022, avant approbation par l'Assemblée Générale le 7 avril 2022.

ONE swiss bank (SIX Swiss Exchange : ONE)

Fruit d'une succession de fusions réussies et présente à Genève, Lugano, Zurich et Dubai, ONE swiss bank offre des services de conseil, de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine. La banque est un unique mélange de tradition bancaire privée, de savoir-faire et d'esprit entrepreneurial, rassemblés dans une structure à taille humaine. Les avoirs des clients excèdent les CHF 5 milliards.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :

ONE swiss bank SA

Julien Delécraz

Head of Marketing & Communication investorrelations@oneswiss.com+41 58 300 78 13 oneswissbank.com