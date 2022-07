One Swiss Bank a renoué avec la rentabilité opérationnelle au 1er semestre

Zurich (awp) - One Swiss Bank se fend d'un avertissement positif sur résultats pour les six premiers mois de l'année. L'établissement genevois considère avoir retrouvé au moins l'équilibre sur le plan de l'excédent opérationnel avant charges d'intérêt, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), à comparer avec une perte de quelque 144'000 francs suisses un an plus tôt.

Le résultat net, déficitaire à hauteur de 2,78 millions il y a douze mois, doit aussi avoir connu une embellie, indique un communiqué diffusé vendredi. La banque, qui a fusionné il y a un an avec Banque Profil de Gestion (BPdG), entend profiter de cette situation pour renforcer ses fonds propres.

Le conseil d'administration a donné son accord à une publication des résultats semestriels détaillés en date du 13 juillet, au lieu du 28 juillet comme précédemment convenu.

