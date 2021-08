One Swiss Bank creuse sa perte au premier semestre à cause de la fusion

Zurich (awp) - One Swiss Bank a bouclé les six premiers mois de 2021 comme prévu sur une perte nette de 2,8 millions de francs suisses, contre -0,8 million un an plus tôt. La banque genevoise, qui a récemment fusionné avec son homologue Banque Profil de Gestion, explique sa contre-performance par un écart d'acquisition (goodwill) de plus de 2,5 millions occasionné par la transaction finalisée en juin, avec effet rétroactif au 1er janvier.

Les recettes ont plus que doublé (+162%) à 14,1 millions de francs suisses, de même que les charges (+148%) à 14,3 millions. Le déficit d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est résorbé de plus de moitié (+58,6%) à 0,14 million, à la faveur des premières économies d'échelle et des synergies de coûts liées à la fusion, indique l'établissement vendredi dans un communiqué.

Les actifs sous gestion (AuM) ont bondi à 5,30 milliards de francs suisses à fin juin, contre 2,77 milliards au bouclement de 2020. Le ratio de couverture des liquidités s'élevait à 270%, nettement plus que le minimum réglementaire de 100%, précise One Swiss Bank.

La diminution de 10,5 millions des fonds propres par rapport au 31 décembre est à mettre sur le compte du versement de 8 millions en dividendes et à la perte semestrielle.

"Malgré le résultat négatif, l'Ebitda s'est amélioré au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020", a déclaré Grégoire Pennone, directeur général (CEO) de la banque fusionnée, cité dans le communiqué. "Nous serons en mesure de redresser l'Ebitda à partir du second semestre 2021", a-t-il poursuivi, se disant "pleinement concentré sur la mise en oeuvre des économies de coûts et le déblocage des synergies".

buc/ck