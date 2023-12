La Banque Profil De Gestion SA est une banque privée basée en Suisse. Les activités principales de la société englobent la gestion de fortune, les opérations de marché et les activités connexes, telles que l'octroi de crédits Lombard à ses clients et l'ingénierie financière, ainsi que l'octroi d'hypothèques. Les activités de la Banque Profil De Gestion SA sont exécutées exclusivement en Suisse. Elle diversifie ses activités en Private Banking et Capital Markets. Le Private Banking couvre notamment les activités de gestion de fortune, la stratégie d'investissement, les services de conseil et d'analyse financière. L'activité Capital Markets couvre l'intermédiation institutionnelle, la consultation et le conseil, ainsi que les activités de négoce.

Secteur Banques