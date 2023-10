Genève (awp) - La banque privée One Swiss Bank a annoncé jeudi en fin de journée la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 16 novembre prochain après la réclamation de l'actionnaire Holding de Participations de Famille (HPF).

Détenteur de plus de 4,9 millions d'actions One Swiss Bank et représentant 31,54% des droits de vote, HPF demande la décotation des actions du groupe bancaire de SIX Swiss Exchange, et le paiement d'un dividende extraordinaire de 0,23 franc par action prélevé sur les réserves de One Swiss Bank, rapporte un communiqué.

