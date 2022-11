One Swiss Bank quittera le Campus Biotech pour les Pâquis

Genève(awp) - La banque privée genevoise One Swiss Bank a annoncé mardi quitter prochainement ses locaux pour s'installer dans l'ancien siège social de Médecins sans frontières, rue de Lausanne dans le quartier des Pâquis à Genève.

Installée depuis 2013 au Campus Biotech de Sécheron dont le bail arrive à son terme et après la fusion avec la Banque Profil de Gestion en juin 2021, One Swiss Bank avait besoin de plus d'espace.

"L'objectif, dans un premier temps, est de mutualiser une partie de l'espace avec une autre société afin de créer des synergies, tout en garantissant un strict respect des normes de sécurité et confidentialité," explique le porte-parole de la banque à l'agence AWP.

"Ce projet" représente près de 2300 m2 contre 1200 m2 actuellement pour les 50 personnes qui composent l'effectif. "Nous n'avons pas d'objectif de croissance en matière de personnel à court terme," précise-t-il.

ib/lk