One Swiss Bank s'attend à une hausse substantielle de ses gains semestriels

Zurich (awp) - One Swiss Bank a indiqué mardi s'attendre à une "hausse significative" de son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) et de son bénéfice net au premier semestre 2023 en rythme annuel.

Dans un communiqué succinct, la banque privée genevoise a également annoncé une hausse de sa masse sous gestion (AuM) ainsi que de son capital réglementaire par rapport au bouclement de 2022. Les états financiers détaillés seront publiés le 14 juillet, une fois validés par le conseil d'administration.

buc/lk