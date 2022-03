One Tech S A : HOLDING - Appel à candidature

COMMUNIQUE DE PRESSE:

SOCIETE ONE TECH HOLDING

Siège Social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2 - 2035 Ariana - Tunisie

APPEL A CANDIDATURE POUR LES POSTES D'ADMINISTRATEURS

INDEPENDANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Objet

Conformément à la règlementation tunisienne en vigueur et notamment, la loi n°2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la décision générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration et au conseil de surveillance et du représentant des actionnaires minoritaires, la Société One Tech Holding (ci-après

OTH ») lance un appel à candidature pour désigner deux administrateurs indépendants au sein de son Conseil d'Administration pour un mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2022, 2023 et 2024.

Le candidat, au poste d'administrateur indépendant, ne doit pas être actionnaire de OTH et doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité, d'honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et d'expérience adaptée à ses fonctions, et satisfaire les conditions ci-après.

2. Conditions d'éligibilité

Chaque candidat éligible au poste d'administrateur indépendant au conseil d'administration de OTH doit remplir les conditions et les critères suivants :