One Tech S A : HOLDING - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021

Groupe "ONE TECH HOLDING"

Rapport des commissaires aux comptes

Exercice clos le 31 décembre 2021

Cabinet Zahaf & Associés

Member Crowe Global

Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie

Rue Lac Toba, Les berges du lac

1053 Tunis - Tunisie

Tél. : +216 71 962 514 / Fax : +216 71 962 595 Web :www.crowe.tn

Email :cabinet.zahaf@zahaf.fin.tnIDU: 1289198K

ECC MAZARS

Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie

Immeuble Mazars

Rue du Lac Ghar El Melh Les berges du Lac 1053 Tunis - Tunisie

Tel. : 216 71 963 380 Fax. : 216 71 964 380 Email : mazars.tunisie@mazars.com.tn IDU : 578728R

Crowe

Cabinet Tahat & Associés

Member Crowe Giabal

Membre de I'ordre des experts corptables de TtrÉsie Rue Lac Toba, Les berges du lac

1053 Tunis - Tunisie

Té1. : +216 71 962 514 I Fax : +216 71 962 595 Web: www.crowe.tn

Email : cabinet.zahaf@zahaf.fin.tn IDU:1289198K

ECC IUAZARS

Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie lmmeuble Mazars

Rue du Lac Ghar El Melh Les berges du Lac 1053 Tunis - Tunisie

Tel. : 216 71 963 380 Fax. : 216 71 964 380 Email : mazars.tunisie@mazars.com.tn

IDU :578728R

Tunis, le 11 Avril2022

Monsieur le Président du conseil d'administration de la Société

ONE TECH HOLDING

= *1

= = = = = =

:I

OBJET : RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDE§ DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021.

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

En exécution de notre mission de commissariat aux comptes de la société ONE TECH HOLDING, nous avons l'honneur de vous faire parvenir ci-après notre rapport sur les états financiers consolidés de l'exereice clos au 31 décembre 2021.

En vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression Ce notre haute considération.

= -4 = *J *l

*_4

*J -l *{ -4 *l

=_{

*J

Mahmoud ZAHAF

& d

Lac Toba - ro53 Lee Bergoq

§Art

as§af L.c

MF: iasetsg K I lt M1000

Mourad FRADI ECÇ MAZARS

Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés

Cabinet Zahaf & Associés

Member Crowe Global

Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie

Rue Lac Toba, Les berges du lac

1053 Tunis - Tunisie

Tél. : +216 71 962 514 / Fax : +216 71 962 595 Web :www.crowe.tn

Email :cabinet.zahaf@zahaf.fin.tnIDU: 1289198K

ECC MAZARS

Membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie

Immeuble Mazars

Rue du Lac Ghar El Melh Les berges du Lac 1053 Tunis - Tunisie

Tel. : 216 71 963 380 Fax. : 216 71 964 380 Email :mazars.tunisie@mazars.com.tn IDU : 578728R

Tunis, le 11 Avril 2022

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société ONE TECH HOLDING SA

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2021

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, et en application des dispositions de l'article 471 du code des sociétés commerciales, nous avons procédé à l'audit des états financiers consolidés du groupe constitué par la société ONE TECH HOLDING et ses filiales (le « Groupe »), qui comprennent le bilan consolidé, l'état de résultat consolidé et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés arrêtés par le conseil d'administration du 24 Mars 2022, présentent :

Un total bilan de .................................................................... Un résultat bénéficiaire (part du groupe) de ..............................

740 761 728 TND 30 744 092 TND

A notre avis, les états financiers consolidés du groupe constitué par la société ONE TECH HOLDING et ses filiales sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Groupe au 31 décembre 2021, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des commissaires aux comptes pour l'audit des états financiers consolidés »

du présent rapport. Nous sommes indépendants du Groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés en Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clés de l'audit qui doit être communiquée dans notre rapport.

Ecart d'acquisition (Goodwill)

Selon les normes comptables tunisiennes, le Groupe est tenue d'amortir le Goodwill sur une base systématique sur sa durée d'utilité. La durée et le mode d'amortissement doivent être réexaminés au minimum à la clôture de chaque exercice pour traduire le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs résultant du goodwill.

Les informations fournies par le Groupe sur le goodwill figurent à la Note « IV- Procédures suivies pour la préparation des états financiers consolidés », qui expliquent que le goodwill est amorti, selon les dispositions de la norme comptable N° 38 relative aux regroupements d'entreprises, sur une base systématique sur sa durée d'utilité qui ne peut excéder vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. Sur cette base, le Groupe a amorti le goodwill linéairement au taux de 5% par an.

Le solde du goodwill provenant des titres FUBA PRINTED CIRCUITS s'élève, au 31 décembre 2021, à 3 506 086 TND. Ladite filiale a enregistré des résultats déficitaires au titre de certaines années de la période postèrieure à la date d'acquisition.

La direction du Groupe a réalisé un test de dépréciation et a estimé que la durée d'utilité attendue du goodwill n'est pas significativement différente des estimations antérieures. Le processus d'évaluation par la direction repose sur des hypothèses de rentabilité, lesquelles sont fondées sur les conjonctures économiques et de marché prévues à l'avenir.

Nos procédures d'audit consistent, entre autres, à vérifier la traduction chiffrée des hypothèses utilisées par le Groupe. A cet effet, des changements dans les hypothèses utilisées pourraient impacter d'une manière ou d'une autre la valeur des titres FUBA PRINTED CIRCUITS.

Rapport du conseil d'administration

La responsabilité du rapport d'activité du Groupe incombe au conseil d'administration de la société

ONE TECH HOLDING. Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas au rapport de gestion du Groupe et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ce rapport.

Notre responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes du groupe dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion du Groupe et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport de gestion du Groupe semble autrement comporter une anomalie significative. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.