Enfin, le groupe est en phase de mise en place d'un plan de transformation opérationnelle, qui concernera essentiellement le pôle mécatronique, et ce afin de permettre de tirer profit des diverses synergies, d'une part, et de bénéficier de plusieurs leviers d'amélioration sur l'ensemble des entités de ce pôle afin de développer des modules complets à plus haute valeur ajoutée tout en diversifiant l'activité. Aussi des projets d'acquisition à l'internationale sont en cours d'étude permettant au groupe OTH un accès plus rapide à la technologie et surtout de se rapprocher des clients afin de mieux les servir.

