« Le Groupe One Tech Holding, spécialisé dans les secteurs de l'industrie Automobile, de l'Energie, des Industrie et des Telecoms, porte à la connaissance de ses actionnaires et du grand public la signature d'un contrat de cession d'actions en date du 4 Octobre 2023, en vertu duquel le Groupe cède l'intégralité de sa participation dans sa filiale d'emballage primaire pharmaceutique Helioflex.

Cette décision stratégique marque l'orientation du Groupe qui vise à concentrer ses ressources sur ses activités principales et renforcer ainsi son positionnement régional dans des secteurs de pointe et en croissance importante notamment le développement de l'électronique tous secteurs confondus, et notamment dans l'Automobile via les voitures électriques et de l'IOT.

Le contrat de cession a été signé avec Aluflexpack AG, l'un des principaux fabricants européens d'emballages souples circulaires haut de gamme et de solutions barrières et porte sur l'acquisition de 68% des parts de la société Helioflex.

La clôture de la transaction est assujettie aux approbations réglementaires nécessaires, notamment à l'accord des autorités de concurrence, et la levée des conditions suspensives, et est prévue d'être réalisée au niveau du premier trimestre de 2024 au plus tard ».