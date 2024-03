One to One Contacts Public Company Limited est une société thaïlandaise qui fournit des services de centres de contact avec la clientèle. Les segments de la société comprennent les services de centre de contact externalisés et la maintenance des systèmes, les solutions totales clés en main, la commercialisation de la plateforme numérique de sport électronique et les tournois de sport électronique. Les services de centres de contact externalisés et de maintenance des systèmes consistent en un service de gestion de centre de contact entièrement externalisé, un service d'externalisation des représentants du service à la clientèle et un service d'externalisation des installations du centre de contact. La société fournit des services de recherche et de développement liés aux programmes logiciels, aux robots, à l'équipement et à l'outillage. Turnkey Total Solutions fournit des systèmes convergents et prêts à l'emploi aux organisations qui investissent et installent des systèmes. Les filiales de la société comprennent One to One Professional Company Limited et One to One (Cambodia) Company Limited.