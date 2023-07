One World Products, Inc. est engagée dans une entreprise de cannabis qui se concentre sur la fabrication et la distribution d'ingrédients de plantes de cannabis et de chanvre pour des utilisations médicales et industrielles à travers le monde. La société se concentre sur la culture, le traitement et la fourniture d'huile de cannabis brute, de distillat et d'isolat aux clients selon les spécifications. Le site de culture de la société est situé à Popayan, en Colombie. Son installation de culture s'étend sur environ 30 acres et comprend une serre couverte construite spécifiquement pour cultiver du cannabis et du chanvre de haute qualité. Elle possède environ 120 000 pieds carrés de capacité de serre couverte. En outre, elle a conclu des accords avec des coopératives agricoles locales comprenant des petits agriculteurs et des membres de tribus indigènes, en vertu desquels ils cultivent du cannabis sur un maximum d'environ 140 acres de terrain en utilisant les semences et les techniques de propagation de la société et vendent leurs produits récoltés à la société sur une base exclusive.

Secteur Installations et services en soins de santé