L'entreprise indienne Paytm vise à atteindre une étape financière "dans un avenir proche" - PDG

"Cela a été possible grâce à une allocation disciplinée des ressources et en se concentrant sur ce qui est devenu notre principal moteur de revenus et de croissance - les paiements et les activités de distribution de services financiers", a-t-il déclaré.

On parle de flux de trésorerie disponible positif lorsqu'une entreprise dispose de fonds suffisants pour réinvestir dans son activité en vue de la croissance.

Paytm a fait état vendredi d'une hausse de 51,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte croissance des prêts, et a enregistré un bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre consécutif.

La société mère de Paytm, One 97 Communications Ltd (PAYT.NS), a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté pour atteindre 23,35 milliards de roupies (285,80 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 15,41 milliards de roupies un an plus tôt.

L'avènement de l'intelligence artificielle générale (AGI) à un stade précoce en 2023 contribuera à améliorer l'efficacité de l'entreprise, a déclaré M. Sharma.

"Nos équipes technologiques ont déjà commencé à obtenir des résultats très encourageants", a-t-il déclaré. "Je vois l'AGI comme quelque chose de comparable aux smartphones d'il y a 10 ans - très mûre pour l'innovation et très puissante pour s'intégrer à grande échelle dans la vie quotidienne.