One97 Communications Limited est une société d'Internet mobile basée en Inde. La société gère Paytm, qui est une plateforme de commerce mobile et de biens numériques. La société fournit du contenu mobile et des services de commerce à divers consommateurs mobiles par le biais d'une plateforme cloud d'applications de télécommunication. Ses offres commerciales comprennent les paiements mobiles et le marketing mobile. Les segments de la société comprennent le paiement, le commerce, le cloud et autres. Ses offres de produits comprennent des recharges, des billets, des réservations d'hôtel, des discussions avec des superstars, des offres, de la musique, des vidéos, des jeux et du contenu mobile. Elle réalise des campagnes de marketing mobile par le biais de services de messages courts, de voix, d'applications, de codes de réponse rapide (QR) et de mCoupons. Elle propose un panorama de technologies mobiles pour se connecter à son marketing mix, y compris les médias sociaux, la signalisation numérique, le site Web et les promotions on-pack. Elle propose aux entreprises un support de communication interne et externe avec ses outils de gestion de la relation client enfichables et ses solutions de vente croisée, entre autres.