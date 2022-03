Les actions indiennes prolongent leurs gains avant les données d'inflation de février

Données financières INR USD EUR CA 2022 50 734 M 662 M 605 M Résultat net 2022 -24 200 M -316 M -288 M Tréso. nette 2022 83 813 M 1 093 M 999 M PER 2022 -22,2x Rendement 2022 - Capitalisation 503 Mrd 6 557 M 5 989 M VE / CA 2022 8,26x VE / CA 2023 5,85x Nbr Employés 8 623 Flottant 35,3% Graphique ONE97 COMMUNICATIONS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ONE97 COMMUNICATIONS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 775,05 INR Objectif de cours Moyen 1 330,25 INR Ecart / Objectif Moyen 71,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Vijay Shekhar Sharma Chairman, CEO & Managing Director Madhur Deora President & Chief Financial Officer Manmeet Singh Dhody Chief Technology Officer-Payments Abhishek Rajan Chief Operating Officer Deepankar Sanwalka President-Operations & Compliance Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ONE97 COMMUNICATIONS LIMITED -41.92% 6 557 FISERV, INC. -9.29% 61 404 BLOCK, INC. -36.89% 59 094 GLOBAL PAYMENTS INC. -6.06% 35 807 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 2.55% 17 878 NEXI S.P.A -28.20% 14 405