One 97 Communications Limited possède et exploite la marque Paytm. La société est engagée dans la fourniture de services de paiement et de services financiers qui comprennent principalement des services de facilitation de paiement, la facilitation des prêts aux consommateurs et aux commerçants, la gestion de patrimoine, et plus encore. Elle fournit également des services de commerce et d'informatique en nuage qui consistent principalement en un agrégateur de produits numériques, une activité de billetterie, la fourniture de plateformes vocales et de messagerie aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises clientes, ainsi qu'à d'autres entreprises, etc. Elle est également impliquée dans la fourniture de services de commerce et d'informatique en nuage, qui consistent principalement en un agrégateur de produits numériques, une activité de billetterie, la fourniture de plates-formes vocales et de messagerie aux opérateurs de télécommunications et à d'autres entreprises. La société fournit divers services : les instruments de paiement Paytm comme le portefeuille, Paytm Postpaid (BNPL) ainsi que des instruments de tiers comme les cartes, les services bancaires en ligne pour effectuer des paiements en ligne.

Indices liés NIFTY 100