OneMain Holdings, Inc. est une société de portefeuille de services financiers. Elle propose des produits de prêts personnels, des cartes de crédit, des assurances crédit facultatives et autres, un programme de bien-être financier axé sur le client, ainsi que des acquisitions et des cessions d'actifs et d'entreprises. Elle offre des services de montage, de souscription et de gestion de prêts personnels, principalement à des clients non privilégiés. En outre, la société propose deux cartes de crédit, BrightWay et BrightWay+, par l'intermédiaire d'un partenaire bancaire tiers. La société propose des produits d'assurance-crédit facultatifs, tels que l'assurance-vie de crédit, qui prévoit le paiement au créancier de la créance financière en cas de décès de l'emprunteur ; l'assurance-invalidité de crédit, qui prévoit des paiements mensuels réguliers du prêt au créancier pendant l'invalidité de l'emprunteur pour cause de maladie ou de blessure, et l'assurance-chômage involontaire de crédit, qui prévoit des paiements mensuels réguliers du prêt au créancier pendant le chômage involontaire de l'emprunteur.