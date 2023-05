L'opérateur américain d'oléoducs ONEOK se lance dans le transport de pétrole et de produits avec l'acquisition de Magellan pour 18,8 milliards de dollars

ONEOK Inc a accepté dimanche de racheter l'opérateur américain de pipelines Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 18,8 milliards de dollars, dette comprise, ce qui permettra à ONEOK, qui se concentre sur le gaz naturel, de se lancer dans le transport de produits raffinés et de pétrole.

ONEOK paiera 25 dollars et 0,6670 action ordinaire ONEOK pour chaque unité ordinaire en circulation de Magellan, ce qui représente une prime de 22 % par rapport au cours de clôture des actions de Magellan le 12 mai. L'acheteur assumera également la dette de 5 milliards de dollars de Magellan.

L'opération permettra à ONEOK, jusqu'à présent transporteur de liquides de gaz naturel et de gaz naturel, d'accéder aux activités de transport de produits raffinés et de pétrole brut de Magellan. Selon une présentation, l'entreprise combinée réalisera 44 % de son activité dans les LGN et 21 % dans les produits raffinés.

"La combinaison d'ONEOK et de Magellan créera une société nord-américaine diversifiée d'infrastructure intermédiaire avec des revenus principalement basés sur les frais, un bilan solide et une flexibilité financière significative", a déclaré Pierce H. Norton II, PDG d'ONEOK, qui dirigera la société combinée, dans un communiqué.

L'accord intervient alors que les prix du gaz naturel aux États-Unis ont connu des difficultés cette année en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire. Les prix du brut ont baissé en 2023 en raison des craintes de récession potentielle, mais pas autant que le gaz naturel.

L'opération créera une "société d'infrastructure énergétique plus résiliente qui devrait produire des flux de trésorerie stables à travers divers cycles de matières premières", selon le communiqué.

L'opération, qui devrait être conclue au troisième trimestre 2023, devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action d'ONEOK à partir de 2024, avec une augmentation du bénéfice par action de 3 % à 7 % par an de 2025 à 2027.

Les analystes de Raymond James ont déclaré que, bien que l'évaluation de ONEOK pour Magellan soit "élevée", l'opération était "audacieuse", avec des données financières solides pour une société combinée qui serait considérée comme "la meilleure de sa catégorie du point de vue de l'échelle et de la diversification".

Goldman Sachs & Co LLC est le principal conseiller financier d'ONEOK. Morgan Stanley & Co LLC est le conseiller financier de Magellan. (Reportage de Jyoti Narayan à Bengaluru et de David French à New York ; reportage complémentaire de Chibuike Oguh à New York ; rédaction de Lisa Shumaker, Stephen Coates et Gerry Doyle)