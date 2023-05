Les actions d'ONEOK baissent en raison des inquiétudes suscitées par l'accord sur les oléoducs de Magellan

ONEOK a déclaré dimanche qu'elle paierait 18,8 milliards de dollars en espèces et en actions pour Magellan afin de diversifier ses activités de transport de gaz naturel et de gaz-liquides vers le pétrole et les produits pétroliers.

Les activités sont très distinctes et la valeur potentielle de l'opération dépend fortement de l'impact sur les obligations fiscales futures d'ONEOK, selon les analystes. Le prix représente une prime de 22 % par rapport au cours de clôture de Magellan vendredi.

"Le report de l'impôt sur les sociétés d'Oneok semble être un élément majeur de l'opération", ont écrit les analystes de Mizuho dans une note de recherche. "Il y a peu de raisons, voire aucune, de s'enthousiasmer pour le potentiel de synergie commerciale à court terme.

Magellan, enregistrée en tant que société en commandite principale (MLP), échappe en grande partie à l'impôt sur les sociétés en reversant l'intégralité de ses bénéfices aux détenteurs de parts. Les analystes de Mizuho ont écrit qu'elle fournirait environ 1,5 milliard de dollars d'avantages fiscaux à ONEOK entre 2024 et 2027 dans le cadre de la conversion.

Brian Freed, directeur général d'EPIC Midstream Holdings, a déclaré que l'accord reflétait la difficulté d'obtenir l'approbation de nouveaux permis d'exploitation de pipelines, augmentant ainsi la valeur des opérateurs existants.

"Il est beaucoup plus difficile de mettre de l'acier dans le sol aujourd'hui qu'il y a cinq ou dix ans", a déclaré M. Freed lors d'une interview. "Les entreprises dont les bilans sont sains auront besoin d'acquérir des actifs supplémentaires.

La semaine dernière, les producteurs de gaz américains ont réduit le nombre d'appareils de forage comme jamais depuis sept ans, signe d'une faiblesse future pour les sociétés de gazoducs.

Selon une présentation aux investisseurs, l'entreprise issue de la fusion sera spécialisée à 44 % dans le transport de liquides de gaz naturel, à 21 % dans les produits raffinés, à 7 % dans les produits bruts, à 10 % dans les gazoducs et à 18 % dans la collecte et le traitement.

Elle serait en concurrence avec des opérateurs de gazoducs et d'oléoducs tels que Enterprise Products Partners, Kinder Morgan Inc. et Enbridge Inc.

Les actions d'ONEOK se négociaient à 58,17 dollars lundi, soit une baisse de 8,7 %, tandis que Magellan était en hausse de 14 % à 63,17 dollars.

L'opération renforcerait la présence d'ONEOK dans les principaux gisements de schiste américains, notamment le bassin Permien et le schiste de Bakken, a déclaré Stacey Morris, responsable de la recherche sur l'énergie chez VettaFi.

"ONEOK et Magellan ont des actifs qui se chevauchent géographiquement, mais leurs activités principales sont très différentes", a déclaré M. Morris.