OneSpan Inc. est un fournisseur de sécurité en matière d'identité et d'authentification, ainsi que de solutions de signature électronique (e-signature) pour les entreprises. La société a deux segments. Le segment des accords numériques comprend des solutions qui permettent à ses clients de décrocher et d'automatiser les processus commerciaux associés à leurs cycles de vie d'accords numériques et de transactions clients qui nécessitent un consentement, une non-répudiation et une conformité. Ces solutions comprennent la solution de signature électronique OneSpan Sign, les solutions OneSpan Notary et Virtual Room. Le segment des solutions de sécurité se compose de son portefeuille de produits logiciels et/ou de kits de développement logiciel qui sont utilisés pour créer des applications conçues pour décrocher les attaques sur les transactions numériques dans les environnements en ligne, les appareils et les applications. Ces solutions comprennent la vérification d'identité, l'authentification multifactorielle et la signature des transactions, comme la sécurité des applications mobiles, les jetons logiciels mobiles et les authentificateurs Digipass qui ne sont pas des appareils connectés au cloud.

Secteur Matériels et logiciels intégrés