Onetech Solutions Holdings Berhad a annoncé la nomination de Mlle Wong Chui Chui, âgée de 51 ans, en tant que directrice indépendante et non exécutive de la société, avec effet au 29 mars 2024. Elle est planificatrice financière agréée par la Financial Planning Association of Malaysia et approuvée par la Bank Negara et la Securities Commission of Malaysia. Expérience professionnelle et profession : Mme Wong est conseillère financière professionnelle depuis 2011 et possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier.

Face à l'émergence et à la croissance rapide des besoins en matière de gestion de patrimoine, elle aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme en s'engageant à leur fournir les solutions financières souhaitées à différentes étapes de leur vie. Son expertise comprend les solutions financières, la gestion des risques, la planification successorale, le conseil en investissement et le conseil aux entreprises.