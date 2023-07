OneWater Marine Inc. est un détaillant de bateaux de plaisance. La société opère par le biais d'environ 70 magasins dans 11 États. Ses groupes de concessionnaires sont situés dans le Sud-Est, la côte du Golfe, le Mid-Atlantic et le Nord-Est, notamment au Texas, en Floride, en Alabama, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie et en Ohio. L'entreprise propose des bateaux de plaisance et des yachts neufs et d'occasion, ainsi que des produits nautiques connexes, notamment des pièces détachées et des accessoires. Elle fournit également des services de réparation et d'entretien des bateaux, organise le financement et l'assurance des bateaux et offre d'autres services auxiliaires, notamment le stockage intérieur et extérieur, les services de marina et la location de bateaux et de véhicules nautiques à moteur. Elle offre des produits de différentes marques, comme Everglades, Pursuit, Scout, SeaFox, Bennington, Barletta, Harris, Cobalt, Regal, Chris-Craft, Axis et Malibu.

Secteur Produits de récréation