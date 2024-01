OneWater Marine Inc. est une société holding et l'unique membre directeur de One Water Marine Holdings, LLC. Il s'agit d'un détaillant de produits nautiques aux États-Unis qui possède 100 points de vente, 12 centres de distribution/entrepôts et plusieurs places de marché en ligne dans 20 États différents. Ses segments comprennent les concessions et la distribution. Le secteur de la concession s'occupe de la vente de bateaux neufs et d'occasion, organise des produits de financement et d'assurance, fournit des services de réparation et d'entretien, propose des pièces détachées et des accessoires liés à la navigation et offre des cales de mise à l'eau et des espaces de stockage dans certains endroits. Le secteur de la distribution s'occupe de la fabrication, de l'assemblage et de la distribution de produits nautiques à des distributeurs, des détaillants à grande surface et des détaillants en ligne par l'intermédiaire d'un réseau d'entrepôts et de centres de distribution. Il propose une gamme de pièces et d'accessoires de marque, notamment des plaques de vérins, des pièces de gréement, des composants de plomberie, des systèmes de stockage et des produits d'apparence, de nettoyage et d'entretien.

Secteur Produits de récréation